غلق 101 محل مخالف و21 مقهى وسنتر تعليمى فى حملات بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ونفذت أحياء الإسكندرية خلال الأسبوع بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على مستوى الأحياءو أسفرت هذه الحملات عن غلق 101 محل مخالف، و 17 مقهى والتحفظ على عدد 1458 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 832 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 286 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتى يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومعاونى المحافظ، والجهات المعنية.