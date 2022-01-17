اليوم السابع
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ضبط عامل حاول إدخال 3 هواتف محمول بـ"كيس الخضار" لشقيقه السجين بقليوب

الإثنين، 17 يناير 2022 01:12 م
ضبط عامل حاول إدخال 3 هواتف محمول بـ"كيس الخضار" لشقيقه السجين بقليوب حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عامل، حاول إدخال 3 هواتف محمولة داخل الزيارة المعدة لشقيقه السجين بسجن مركز شرطة قليوب، على ذمة أحد القضايا، وذلك في إطار خطة المديرية للوقوف على انتظام المودعين بالسجون والتأكد من عدم حيازتهم لأية ممنوعات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مـأمور مركز شرطة قليوب، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عامل حاول إدخال 3 هواتف محمولة داخل الزيارة المعدة لشقيقه السجين بسجن المركز على ذمة أحد القضايا.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبالمعاينة تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز شرطة قليوب بأعمال التفتيش لأشخاص ومتعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط "ع ر مط، 30 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، حاول إدخال 3 هواتف محمولة داخل كيس الخضار، وشاحن داخل حذاء جلدى لشقيقه السجين "ه ر م"، المحبوس على ذمة أحد القضايا.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها لشقيقه السجين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


امن القليوبية

سجن مركز قليوب

هواتف محمول

محافظة القليوبية

سجين

محاولة إدخال هواتف لسجين

مديرية امن القليوبية

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