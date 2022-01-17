شرطة أبو ظبى: تفجيرات صهاريج البترول لم تخلف أضرار تذكر

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص ويجري التعامل مع الحريق.

وباشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.