اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يناير 2022 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

شرطة أبو ظبى: تفجيرات صهاريج البترول لم تخلف أضرار تذكر

الإثنين، 17 يناير 2022 11:49 ص
شرطة أبو ظبى: تفجيرات صهاريج البترول لم تخلف أضرار تذكر انفجار - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت شرطة أبوظبي أن حريقا اندلع اليوم الاثنين أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص ويجري التعامل مع الحريق.

وباشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.

 


الامارات

ابو ظبى

مطار ابو ظبى

انفجار

انفجار صهاريج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة