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سول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا باتجاه البحر الشرقي

الإثنين، 17 يناير 2022 02:13 ص
سول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا باتجاه البحر الشرقي صاروخ - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا باتجاه البحر الشرقي، في رابع اختبار للإطلاق هذا العام، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية.

ويوم السبت قالت كوريا الشمالية إن وحدتها الصاروخية القائمة على السكك الحديدية أجرت تدريبات في اليوم السابق، حيث أصاب صاروخان تكتيكيان موجهان هدفًا محددًا في البحر الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن هدف التدريبات كان هو التحقق والحكم على القدرة القتالية الفعلية للوحدة الصاروخية القائمة على السكك الحديدية في مقاطعة بيونغان الشمالية.

وتعد هذه التدريبات ثاني تدريبات من نوعها كشفت كوريا الشمالية عنها علانية منذ آخر التدريبات لها في سبتمبر من العام الماضي.

 


سول

كوريا الشمالية

صواريخ كوريا

كوريا الجنوبية

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