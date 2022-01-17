زى النهارده.. الجنايات تودع حيثيات المؤبد والمشدد بـ"محاولة اقتحام قسم مدينة نصر"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المؤبد لـ 13 متهماً ووضعهم 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة، والسجن المشدد 7 سنوات لـ8 متهمين ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ" محاولة اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

وجاء فى الحيثيات: المحكمة اطمأنت لأقوال شهود الإثبات والذين أكدوا تلقى المتهمين لتكليفات من قيادة جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تجد صداها فى أنفسهم من بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة فى ثورة الثلاثين من يونيو التى زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم وإزاء هذا استعرضوا القوة من قبل المتجمهرين من جماعة الإخوان.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين خططوا للجرائم التي ارتكبوها انطلاقا من أفكارهم الإجرامية وبناءً على تكليفات صادرة إليهم من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتي أدت إلى تعطيل حركة المرور والمواصلات وما أحدثته في الشارع من ترويع وبلبلة وفوضى وإرهاب في محاولة منها لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد للسيطرة على مقاليد الحكم وعودة الرئيس المعزول للحكم.

واستكملت :" قام المتهمون وآخرون مجهولون بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك أثناء و بسبب هذا التنفيذ بأن قاموا بإضرام النيران فى محيط القسم وإشعال الحرائق فى مواجهة قُوَّات الشرطة المكلفة بتأمين قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر لحملهم على الامتناع عن تنفيذ ما تم تكليفهم به و لم يبلغوا بذلك مقصدهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين طفلاً جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر".