اليوم السابع
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الإثنين، 17 يناير 2022 12:13 م
أكرم القصاص
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رئيس قسم هندسة الحاسبات والبرمجيات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يحقق إنجازا علميا فريدا

الإثنين، 17 يناير 2022 12:05 م
رئيس قسم هندسة الحاسبات والبرمجيات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يحقق إنجازا علميا فريدا الدكتور تامر منير
تقرير خاص

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- الدكتور تامر منير يحصل على درجة أستاذ جامعي في مجال النمذجة الرقمية والمحاكاة الحاسوبية من اللجنة الدائمة الترقيات

- أول خريج جامعات خاصة بمصر يحصل على هذه الدرجة العلمية فى مجال النمذجة الرقمية

 
إنجاز علمى جديد حققته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يضاف إلى إنجازاتها فى المجال العلمى، وذلك تكليلاً للجهود التى يتم بذلها فى مجال تطوير العملية التعليمية تحت رعاية ودعم مباشر من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
 
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ويتمثل الإنجاز الجديد فى حصول الدكتور تامر منير ناصف رئيس قسم هندسة الحاسبات والبرمجيات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على درجة أستاذ جامعي في مجال النمذجة الرقمية والمحاكاة الحاسوبية من اللجنة الدائمة الترقيات لوظيفة الأساتذة والأساتذة المساعدين.
 
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وتأتى أهمية هذا الانجاز وقيمته العلمية كون الدكتور تامر منير ناصف أول خريج لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يحصل على درجة أستاذ، كأول خريج جامعات خاصة بمصر يحصل على هذه الدرجة العلمية.
 
وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أوائل الجامعات التى استخدمت وسائل التعليم الحديثة بأحدث الوسائل التكنولوجية وأطقم بشرية متميزة وذوى خبرات عالية، كما عملت على فرص التدريب والاتفاقيات مع الجامعات والشركات لتدريب الطلاب، وتقدم العديد من الأنشطة الطلابية من خلال اتحاد الطلاب والأسر وتقدم أنشطة مختلفة رياضية وفنية وثقافية ولديها كوادر ومبدعين فى شتى المجالات، وحصلت على الكثير من المراكز المتقدمة والجوائز في البحث العلمي.
 
وتتمتع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمكانة محلية ودولية كبرى وسمعة أكاديمية ممتازة، ولديها علاقات بحثية وعلمية مع جامعات أوربية عريقة مثل جامعة لندن سكول وجامعة بليموث وجامعة جنوة الإيطالية وغيرها من الجامعات التي عقدت معها الجامعة بروتوكولات تعاون من أجل تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة للطلاب الملتحقين بالجامعة.

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تامر منير

جامعة مصر

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