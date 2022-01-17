حملات لرفع تراكمات المخلفات والقمامة من شوارع أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود التنفيذية لرفع مستوى النظافة العامة وتوفير بيئة صحية ونقية للمواطنين وأهالى الأحياء والمناطق السكنية. وقامت الإدارة العامة لشئون البيئة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإيفاد لجنة ميدانية لمعاينة مشكلة الإلقاء العشوائى للمخلفات بالمنطقة الجبلية خلف المحمودية على الرغم من قيام المحافظة بتطهير المحطة الوسيطة ورفع 146 ألف طن من المخلفات بدعم من وزارة التنمية المحلية.

ثم تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق البديل للسادات فيله / الشلال / المحمودية بطول 2 كم، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية له بطول 3.2 كم ، بالإضافة إلى فرض غرامات فورية على أى سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات في هذه المنطقة.

ومن جانبها أكدت المهندسة أسماء محمود مدير عام شئون البيئة بأن اللجنة قامت بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تفريغ المنطقة ورفع أى تراكمات للقمامة أو المخلفات فيها ، لافتة إلى أنه تم إنشاء سد ترابى بمدخل المنطقة للتصدى ومنع أى محاولات لإلقاء أو تراكم القمامة والمخلفات بالمنطقة وذلك لحين الإنتهاء من أعمال تجهيز المحطة الوسيطة وإعادة تشغيلها لإستيعاب مختلف كميات المخلفات الطبية والصلبة تمهيداً للتخلص الآمن منها.

وأشارت مديرة شئون البيئة، إلى أن ذلك يأتى فى إطار الخطة القومية للإصحاح والتحسين البيئى وإدارة المخلفات الصلبة والجارى تنفيذها بالتعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية.