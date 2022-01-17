اليوم السابع
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جهاز أكتوبر الجديدة يواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى الحاجزين الأحد المقبل

الإثنين، 17 يناير 2022 01:00 ص
جهاز أكتوبر الجديدة يواصل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى الحاجزين الأحد المقبل الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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يواصل جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم 2328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بقطاعات (ب - ج - د) بمنطقة الـ 800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة.
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 301 : 310 بقطاع د، يوم الأحد 23/1/2022، ووحدات العمارات من  463 : 478 بقطاع د ( نموذج 75م2)، يوم الأحد 30/1/2022.
 
 
وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 311 : 331 بقطاع ب، يوم الأحد 6/2/2022، ووحدات العمارات من 322 : 345 بقطاع ب، يوم الأحد 13/2/2022، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات  من 417 : 422 بقطاع د، ووحدات العمارات أرقام ( 392 - 391 -390 -387 – 386 – 385 - 397 - 396  - 395)  بقطاع ج، يوم الأحد 20/2/2022.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر الجديده

مشروع الاسكان الاجتماعى

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