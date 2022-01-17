تفاصيل الدورات التدريبية للشباب لتوفير فرص عمل وحياة كريمة بشمال سيناء

تستعد محافظة شمال سيناء، لتنفيذ 5 دورات تدريبية حرفية للشباب لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم ، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية وتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بشمال سيناء .

وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه سيتم تنفيذ الدورات بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش وهى دورة تدريبية فى تشغيل المعادن "خراطة – تفريز – قشط – ثقب" ، دورة تدريبية فى اللحام" لحام القوس الكهربى – لحام الأوكسى أستيلين – لحام المقاومة"، دورة تدريبية فى أعمال النجارة والصناعات الخشبية ، دورة تدريبية فى التمديدات والتركيبات الكهربية ، ودورة تدريبية فى أعمال البرادة والألواح المعدنية" أعمال الصاج" .

وأضاف أنه سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المحافظة والمعهد، مؤكدا على عقد الدورات قريبا.

وسبق وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنهاء الأعمال الجارية بالمنطقة الصناعية تمهيدًا لتشغيل المنطقة بكامل طاقتها، لما تضمه من مشروعات وأعمال من ورش حرفية ومجمع صناعي حرفى وغيرها من المشروعات الإنتاجية.

وقال إنه سبق افتتاح مطحن الكرام بالمنطقة الحرفية ، وذلك بعد رفع كفاءته وإعادة تشغيله بطاقة 220 طنا فى اليوم ، بجانب افتتاح محطة تعبئة الغاز بالمنطقة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها ، حيث تعمل بطاقة 250 طن غاز يوميا " إنتاج 52 ألف اسطوانة غاز فى اليوم ".

ولفت المحافظ إلى أن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه "25 مليون جنيه انشاءات-25 مليون جنيه معدات"، لإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة والذى يضم عدد 47 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية .

أوضح المحافظ أن المنطقة الحرفية مقامة على مساحة كيلو مترا مربعا ، ومخططا لها الامتداد على مساحة 500 ألف مترا كتوسعات مستقبلية ، وأنها مخططا بها 775 قطعة ، منها 300 قطعة جاهزة للتخصيص وإقامة أنشطة ومنتجات حرفية، كما تجري أعمال التشطيبات في الورش الحرفية تمهيدًا لافتتاحها.