تطورات أعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا ضمن حياة كريمة.. لايف وصور

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من أعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا ، والتى يجرى العمل فى أعمال التأهيل والتبطين على قدم وساق بمختلف مراكز المحافظة ، شمالا وجنوبا فى مرحلتها الأولى والتى تستهدف تأهيل وتبطين 648 كيلو متر من ديرمواس جنوبا حتى العدوة شمالا .

وذكر البيان الصادر عن مديرية الرى بمحافظة المنيا أنه تم الانتهاء من أعمال التأهيل والتبطين ل423 كيلو متر بنسبة تنفيذ وصلت 65.27%، من بين 648 كيلو متر مستهدفة فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالمنيا .

وأضاف البيان أن أجمالى العمليات بالمحافظة 36 عملية بواقع 206 ترعة موزعة على مراكز ديرمواس وملوى وابوقرقاص،ومطاى ،سمالوط والمنيا وبنى مزار ، باجمالى تكلفة 1.8 مليار جنية . فيما يجرى طرح 3 عمليات بمركزى مغاغة والعدوة شمال المحافظة بطول 95 كيلو متر .

يذكر أن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها فى 5مراكز بالمنيا هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة ، وتشمل 192قرية بالإضافة إلى 757 تابع لتلك القرى باجمالى تكلفة 23مليار جنية ، ويستفيد منها ما يقرب من 3 مليون مواطن فى المحافظة ،وتضم مشروعات فى الصحة والتعليم والطرق ومحطات المياة والصرف الصحى والغاز الطبيعى ومراكز الشباب.



أعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا (1)



أعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا (2)



أعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا (3)