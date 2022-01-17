تحرير 1563 مخالفة تموينية وضبط 6 أطنان سلع مجهولة المصدر بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، تحرير 1563محضراً، و ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر فى حملات تفتيشية لضبط الأسواق بنطاق المحافظة ، خلال أسبوعين بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.

وقامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية ، حيث أسفرت تلك الحملات خلال النصف الأول من الشهر الجارى ، عن تحرير 1563 منها 1095 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و تحرير 468 محضرا فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها 4 أطنان دقيق بلدى و3 أطنان ذرة و60 عبوة زيت و20 كرتونة مكرونة سريعه الطهي ، و1000 كيس مخبوزات مملحة ، و45 كرتونه عصير و100 كرتونة مكرونة و230 كرتونة حلاوة طحينية و500 كيلو فول.

كما تم ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 10 شكائر أعلاف حيوانيه مرحبا 50 شيكارة مضاد سموم. وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.