اليوم السابع
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تحريات المباحث: جراج أرض اللواء المحترق غير مرخص ولا يتوافر به شروط السلامة

الإثنين، 17 يناير 2022 01:17 م
تحريات المباحث: جراج أرض اللواء المحترق غير مرخص ولا يتوافر به شروط السلامة حريق جراج - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الجراج الذي شهد حريق عدد من السيارات، بمنطقة أرض اللواء، غير مرخص، ولا يتوافر به اشتراطات السلامة ومواجهة الحرائق.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للتأكد من سبب نشوب الحريق، بعد أن ذكر شهود عيان أن ماس كهربائي بسيارة أدى لاشتعال النار بها، وامتدادها لعدد من السيارات.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات نشوب حريق بجراج بمنطقة أرض اللواء، مما أسفر عن اشتعال النيران ب 6 سيارات، وتم التحفظ على الشخص المسؤل عن الجراج، للتحقيق معه خاصة أنه تبين من خلال المعاينة أن الجراج عشوائي لا يتوافر به اشتراطات السلامة والأمان الخاصة بالتصدي للحرائق.

وأجرى رجال المباحث معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالسيارات المركونة بالسيارات، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بجراج سيارات بمنطقة أرض اللواء، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وأسفر عن احتراق عدد من السيارات المركونة بالجراج، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب نشوب الحريق.


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