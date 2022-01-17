بعد سرقة خالد الغندور.. 5 نصائح لحماية موبيلك على الطريق الدائري

كتب عبد الرحمن سيد

تعرّض الإعلامى خالد الغندور، نجم مصر والزمالك الأسبق، لحادث سرقة مثير لهاتفه المحمول على الطريق الدائرى، ويستعرض اليوم السابع طرق الوقاية من تلك السرقات التى يجب على المواطنين أتباعها:

-عدم وضع حامل الهاتف قرب الشباك:

كثير منا لا يستطيع التحدث فى هاتفه المحمول أثناء القيادة ما يجعله يستعين بحامل مخصص لوضع الموبايل عليه واستخدامه، إلا أنه قد يسهل على السارق التقاطه بسهولة لو كان بالقرب من نافذة السيارة.

-عدم مسك المحمول وانت تقف في إشارة:

يغتنم كل منا الفرصة لالتقاط هاتفه وعمل محادثة سريعة أثناء التوقف فى إشارة المرور، ما يسهل الفرصة على السارق المستقل دراجة بخارية لنزع الهاتف سريعا من يدك.

-لا تضع أشياء ثمينة بجانبك:

لو كنت تقود السيارة لا يجب وضع أشياء ثمينة على الكرسى المجاور لك، مثل لاب توب، هاتف محمول، شنطة أوراق، أو حتى علبة طعام، لأنها ستعطي انطباع للسارق انك مستهتر ومع تركيزك في القيادة سيستغل الموقف ويقوم بخطفها من جانبك، ويفضل وضع تلك الأشياء في شنطة السيارة من الخلف.

-عدم استخدام التابلوه لوضع النظارات والهواتف:

غير أنها تكون معرضة بشكل كبير للسرقة، ستكون ايضا معرضة للوقوع خارج السيارة خاصة مع السير في المنحنيات والنافذة مفتوحة، أفضل مكان لوضع هذه المتعلقات هو درج التابلوه، وإن كنتِ سيدة تقود السيارة افضل مكان لوضع الحقيبة هي "الدواسة الخلفية".

-التأكد من قفل النوافذ والأبواب وأنت تقود السيارة:

مادمت على الطريق سواء وحدك أو مع أحد لابد من التأكد قفل زجاج السيارة غير المستخدم مع التأكد من قفل الأمان للأبواب.

وكان خالد الغندور، كشف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تفاصيل الواقعة، أنه كان متواجدا في القاهرة الجديدة، وخلال توجهه إلى منزله بمدينة 6 أكتوبر مستقلا الطريق الدائرى، فوجئ بأن الطريق مزدحم ويسير ببطء شديد، نظرا لوجود إصلاحات.

وأضاف أنه عند تواجده في الطريق الدائرى فوق منطقة كورنيش المعادى كان يتحدث في تليفونه والسيارة زجاجها مغلق، ولكنه فوجئ بشخص يفتح الباب بسرعة وخطف التليفون وأغلق الباب وفر مسرعا متجها للطريق المعاكس، وعندما نزل الغندور لملاحقته وجد دراجة نارية يستقلها شخص آخر فى الطريق المعاكس ينتظر السارق الذى ركب الدراجة المنتظرة وانطلقا سريعا.