انتشال جثة شروق اخر ضحايا غرق سيارة العمال بنهر النيل في منشأة القناطر

انتشل رجال الإنقاذ النهري، منذ قليل، جثة الطفلة شروق اخر ضحايا غرق سيارة ربع نقل بمعدية في النيل بمنشأة القناطر بالجيزة، بعد مرور عدة أيام على الحادث.

تلقت النيابة العامة مساء الأثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة 8 من مستقليها، وفَقْد 2 آخرين، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

وألقي القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.