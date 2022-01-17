اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يناير 2022 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انتشال جثة شروق اخر ضحايا غرق سيارة العمال بنهر النيل في منشأة القناطر

الإثنين، 17 يناير 2022 10:44 ص
انتشال جثة شروق اخر ضحايا غرق سيارة العمال بنهر النيل في منشأة القناطر النيل
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتشل رجال الإنقاذ النهري، منذ قليل، جثة الطفلة شروق اخر ضحايا غرق سيارة ربع نقل بمعدية في النيل بمنشأة القناطر بالجيزة،  بعد مرور عدة أيام على الحادث.

تلقت النيابة العامة مساء الأثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة 8 من مستقليها، وفَقْد 2 آخرين، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

وألقي القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الضحية
الضحية

 


معدية

غرق معدية

حوادث

اخبار الحوادث

انتشال جثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غرق شخصين بسبب موجات تسونامى فى بيرو والسلطات تغلق 20 ميناءً.. فيديو

الأحد، 16 يناير 2022 05:35 م

جنازة حاشدة.. أهالى البرلس يشيعون جثمانين من ضحايا غرق مركب كفر الشيخ.. لايف

الجمعة، 14 يناير 2022 03:22 ص

أهالى البرلس يستعدون لتشييع جثمانين من ضحايا غرق مركب كفر الشيخ.. فيديو

الخميس، 13 يناير 2022 08:19 م

تحقيقات النيابة فى حادث غرق سيارة نقل بمعدية منشأة القناطر تكشف تطورات جديدة.. حبس السائق ومالك المعدية و3 عمال.. التصريح بدفن جثث الضحايا بعد ارتفاع عددهم إلى 8.. وتشكيل لجان لفحص المعدية والسيارة

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة