اليوم.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها لغسيل الشبكات لمدة 7 ساعات

المنوفية- محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه، اليوم الإثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وقامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بتنظيم حملات توعية بقرى حياة كريمة بمركز الشهداء ، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة، وأهمية المشروعات القومية الجارى تنفيذها بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى وضرورة المحافظة عليها.

وأشار الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتاً إلى الطفرة الكبيرة التى تشهدها محافظة المنوفية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى فى ظل المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة.

وشملت الحملة العديد من الأنشطة التوعوية، مستهدفةً مختلف الفئات العمرية بقريتى نادر وزاوية الناعورة التابعه لمركز الشهداء، من خلال تنفيذ حملات طرق الأبواب للوصول إلى ربات الأسر بالمنازل، وتوزيع بروشورات وملصقات، وعمل حملات استقصاء رأى المواطنين مما يساهم فى سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد استهلاك المياه ،وعدادات المياه مسبقة الدفع ،وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوى ،بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقى شكاوى المياه والصرف الصحي.

وأكد رئيس الشركة على أهمية الدور الذى يقدمه فريق العمل الخدمى والمجتمعى لمبادرة حياة كريمة بالشركة فى الوصول إلى المواطنين وكيفية توضيح الرؤية العامة للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .