اليابان: استثناء الطلاب الأجانب من حظر دخول البلاد وسط جائحة كورونا

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي، قوله إن اليابان تخطط السماح لـ 87 طالبًا أجنبيًا برعاية الحكومة بدخول البلاد، في استثناء لحظر دخول البلاد المفروض حاليًا على الأجانب غير المقيمين.

وأضاف أن الطلاب البالغ عددهم 87 لم يتبق لهم سوى أقل من عام واحد حتى تخرجهم أو إنهاء دراستهم، وقررت الحكومة السماح لهم بالدخول حتى يتمكنوا من إنهاء دراستهم.

وفي السياق نفسه، رجحت مصادر حكومية السماح بدخول الطلاب في وقت لاحق من الشهر الجاري، على أن يُطلب منهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد وصولهم إلى الفنادق التي أعدتها مدارسهم.

وفرضت اليابان حظرًا على الدخول في 30 نوفمبر الماضي، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلالة أوميكرون شديدة الانتقال المتحورة من فيروس كورونا، وقررت الأسبوع الماضي تمديد الحظر حتى نهاية فبراير المقبل.