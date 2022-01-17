الكنيسة الأرثوذكسية تقيم قداس قبطي بأربع لغات بمشاركة مطران الكنيسة السريانية

كتب: محمد الأحمدى

صلى الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا قداس الأحد الثاني من شهر طوبة صباح اليوم في كنيسة السيدة العذراء بمدينة Wilhelmshaven الألمانية، التابعة للإيبارشية، وشاركه نيافة المطران الدكتور حنا آيدين من الكنيسة السريانية بألمانيا.

وتمت الصلاة بأربع لغات، هي الألمانية، والعربية، والسريانية والآرامية، والأخيرى هي اللهجة التي كان يتحدث بها السيد المسيح.

وتعد هذه المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يتشارك فيها أسقف قبطي مع آخر سرياني، في صلاة القداس بالطقس القبطي.

وفى سياق متصل، تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية والإيبارشيات لعيد الغطاس أيضاً من خلال وضع آليات الحضور بالقداس، فبعض الكنائس لم تطلق نظام الحجز المسبق، ولكن أعطت أولوية لأسبقية الحضور بالكنيسة خلال قداس عيد الغطاس، ومن بينها كنائس حلوان والمعادي.