الكرملين: الوضع المتعلق بالمخاوف الأمنية الروسية أمر بالغ الأهمية

وقال بيسكوف في مقابلة مع شبكة سي إن إن ، نقلت وكالة تاس الروسية مقتطفات منها، إن "الحكمة السياسية والخبرة السياسية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن تمثل "أساسا جيدا لمواصلة محاولات إيجاد أرضية مشتركة".. وأضاف "لكن هناك وضع حرج هنا. الوضع الحرج يدور حول مخاوف روسيا الوطنية."

وأضاف المتحدث الروسي إنه إذا أظهرت واشنطن الإرادة للاعتراف بمخاوف روسيا ، فيمكن أن تواصل الدولتان الاتصالات .. ولكن إذا كان الرد "لن نناقشه" ، فعندئذ يكون هناك سبب يدعو للتشاؤم.

وحول موجة التصريحات في الغرب وكييف مؤخرا بأن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا، قال بيسكوف إن التصعيد لا أساس له وأن روسيا لا تهدد أحدا.

وفي الوقت نفسه ، لم يستبعد وجود استفزازات لتأييد هذه التصريحات الغربية، وحذر من أن استخدام القوة لحل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة.

يذكر أنه في 17 ديسمبر الماضي ، أصدرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة ومسودة اتفاقية لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في الناتو .. وجرت المشاورات الروسية الأمريكية حول هذه القضايا في جنيف في 10 يناير ، تلاها اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل في 12 يناير وجلسة لمنظمة الأمن والتعاون في المجلس الدائم لأوروبا في فيينا في 13 يناير.