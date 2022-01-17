اليوم السابع
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الكرملين: استمرار التحضيرات لزيارة بوتين إلى بكين

الإثنين، 17 يناير 2022 12:54 م
الكرملين: استمرار التحضيرات لزيارة بوتين إلى بكين بوتين
وكالات الأنباء

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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، أن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إلى بكين فى بداية فبراير القادم لا تزال مستمرة.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "يتم الإعداد للزيارة. وتتم التحضيرات لها فى ظروف صعبة للغاية. ويبدي رفاقنا الصينيون، بالطبع، أقصى قدر من الاهتمام لضمان السلامة الصحية. بهذا الصدد ظهرت متطلبات إضافية لضمان السلامة الصحية والتي نناقشها مع شركائنا الصينيين".

كما عبر عن أمله بأن "كل شيء سيتم وفق الخطة" بغض النظر عن انتشار متحور "أوميكرون" في العالم".

وتابع بيسكوف "على الأقل نحن نستعد".


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