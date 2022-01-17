القوى العاملة ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب 4 آلاف شاب

كتبت آية دعبس

وقع وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور القس أندريه زكى اسطفانوس رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية-وحده التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في مجال تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية، من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة، وتدريب 4 آلاف متدرب ومتدربة خلال المرحلة الأولي دعما للشباب والنساء وخاصة الفئات الأكثر احتياجا منهم، تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية، في تعزيز رؤية مصر 2030.

ويرمي البروتوكول إلي التعاون بين الجانبين لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، واطلاعهم على الأفكار الحديثة فى مجال ريادة الأعمال، مما يسهم فى تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل، مع التأكيد على أهمية التدريب المهني، والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات في مجالاتها المختلفة، كما يتضمن موضوعات السلامة والصحة المهنية في برامج التدريب المهني المختلفة، من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية تعتمد على الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.

ونص البروتوكول علي أن يتم عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية بقاعات ومراكز التدريب التابعة للطرفين بالتنسيق فيما بينهما دون مقابل، وأن تشكل لجنة تنفيذية تضم ممثلي الطرفين لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول، وإعداد خطة تنفيذية - خلال شهر من تاريخ التوقيع - ومتابعة تنفيذها واستعراض نتائجها والتباحث بشأنها وإعداد تقارير دورية بما تم تحقيقه، وإعداد تصور لبرامج تدريبية متكاملة قابلة للتنفيذ تتضمن الموضوعات والبرامج والجدول الزمني لها والدراسة المالية، والفئات المستهدفة.

وألزم البروتوكول الوزارة بإتاحة مقار التدريب المهنى التابعة له لتدريب مرشحى الهيئة القبطية وفقا للمهن التى يتم الاتفاق عليها وفى نطاق المراكز التدريبية المتاحة للتدريب على تلك المهن، والتنسيق معا لتوفير فرص العمل وإقامة ملتقيات التوظيف وبرامج التوجيه والإرشاد الوظيفى، والتى تخدم جميع فئات المجتمع وعلى الأخص الفئات الأولى بالرعاية.

ونص البروتوكول علي إجراء الاختبارات العملية والنظرية واصدار واعتماد شهادات إتمام الدورة التدريبية للمتدربين، وكذلك إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة، حسب القواعد واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وما يتفق عليه الجانبين مما يتيح مزيد من فرص العمل اللائق.

كذلك تسجيل - من ينطبق عليهم شروط العمالة غير المنتظمة - ضمن قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة وتيسير حصولهم على كافة المزايا التى تقدمها الوزارة لهم من منح فى المناسبات وحالات الطوارئ حسب القواعد واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

وألزم البروتوكول الهيئة القبطية بإتاحة مكاتب التنمية التابعة لها في المجتمعات المستهدفة لتقديم الخدمات المتفق عليها بين الجانبين، ولتعبئة حشد المستهدفين وذلك بالتنسيق بينهما وبحسب المواعيد التى يتم الاتفاق عليها ، وتقديم التوعية للمجتمع بالأنشطة والخدمات التى تقدمها الوزارة وتيسير الحصول عليها من خلال التنسيق المشترك بينهما ، وتشجيع الشباب الباحث عن عمل وحثه على رفع مهاراته المهنية والالتحاق ببرامج التدريب المهنى وللحصول على فرص عمل بالتنسيق مع الطرف الأول.

كما نص علي إجراء الدعاية اللازمة للدورات والندوات والبرامج التدريبية والأنشطة التى يتم تنفيذها وفقا للبروتوكول بعد موافقة الوزارة على محتوى المواد الدعائية ، وفى حدود الإمكانيات والوسائل المتاحة، ومتابعة الشباب المعينين من خلال ملتقيات التوظيف المنفذة لمدة 6 أشهر، وموافاة الوزارة بنتائج المتابعة كل 3 شهور، التنسيق معها للعمل على حصول الفئات المستهدفة على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.