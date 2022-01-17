الشرطة الإسبانية تبطل مفعول قنبلة تزن 50 كيلو جراما من حقبة الحرب الأهلية

كتب: إيهاب محمد

أبطلت الشرطة الإسبانية، مفعول قنبلة من الحرب الأهلية الإسبانية، بعد أن تذكر رجل أن القوات الإيطالية أسقطتها على بلدته عندما كان طفلا منذ أكثر من 80 عاما، ووفقا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، أوقف العمل في مبنى في بلدة مايا بالقرب من ثاراجوثا، في شمال شرق إسبانيا، بعد أن قال الرجل إنه "عندما كان في السادسة من عمره تعرض المبنى لقصف جوى، لكن القنبلة لم تنفجر".



القنبلة

واستخدمت الشرطة أجهزة الكشف عن المعادن من أجل الوصول إلى القنبلة، التي تزن تقريبا 50 كيلوجراما، والتي أسقطتها القوات الجوية الإيطالية التي دعمت قوات الجنرال فرانشيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1936 و1939، وأبطل ضباط المفرقعات مفعول القنبلة في العاشر من يناير، لكن تم الإعلان عن العملية، الأحد.

ويشار إلى أنه في واقعة أخرى، أبطلت السلطات التشيكية - فى وقت سابق - مفعول قنبلة جوية غير متفجرة منذ الحرب العالمية الثانية، تزن حوالى 100 كيلو جرام، وتم إغلاق جزء كبير من منطقة أوسترافا فى بليسنا لعدة ساعات وإخلاء السكان المحليين.

ووفقًا لصحيفة نوفينى التشيكية، فإن فنيو المتفجرات قاموا بإبطال مفعول القنبلة ونقلها إلى مكان آخر للتخلص الآمن منها، وعاد الناس إلى منازلهم، وتزن القنبلة حوالى 100 كيلوجرام وتم العثور عليها أثناء قيام أحد المواطنين بالتنقيب صباحًا فى حديقة منزله، وتم إبلاغ الشرطة التى أخلت المنطقة .

وهناك اكتشافات مماثلة شائعة فى منطقتى أوبافا وأوسترافا، حيث شهدت هذه المنطقة واحدة من أهم المعارك العسكرية فى الحرب العالمية الثانية فى إقليم تشيكوسلوفاكيا السابقة، ولا تزال مخلفات القتال قائمة، ويتم العثور عليها بين الحين والآخر.