الرقابة المالية: 10.1تريليون جنيه إجمالى مبالغ التأمين بنسبة 5%من الناتج القومى

كتب هانى الحوتى

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية بلغ 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021 مقارنة بـ8.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020 بمعدل زيادة بلغ 24.8%، وبلغت قيمة مبالغ التغطية التأمينية على الممتلكات والمسئوليات 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021 مقارنة بـ4.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020 بمعدل زيادة بلغ 8.4%، وبلغت قيمة مبالغ التأمين لوثائق تأمينات الحياة 973.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 مقارنةً بـ858.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 بمعدل زيادة بلغ 13.4%.

أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، أن قيمة مبالغ التغطيات التأمينية لوثائق التأمين الطبي والحوادث بلغ 4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021 مقارنةً بـ2.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020 بمعدل زيادة بلغ 60.1%.

أشار محمد عمران، إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق بمعدل نمو بلغ حوالي 19.5%.