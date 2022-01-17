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الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 مواطنا على الجنسية أجنبية

الإثنين، 17 يناير 2022 10:16 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 مواطنا على الجنسية أجنبية وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
 
كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد 2 من مواطني دولة بنجلاديش، وسيدة نيجيرية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
 
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
 
الكشف
الكشف

نص القرار 1
نص القرار 1

نص القرار 2
نص القرار 2
 

الجريدة الرسمية

أخبار الحوادث

بنجلاديش

نيجيريا

وزارة الداخلية

الجنسية المصرية

قانون الجنسية

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