اليوم السابع
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التموين: مخزون زيت الطعام يكفى 6 أشهر.. وتوافر اللحوم والدواجن والأسماك

الإثنين، 17 يناير 2022 07:00 ص
التموين: مخزون زيت الطعام يكفى 6 أشهر.. وتوافر اللحوم والدواجن والأسماك زيت طعام- ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مخزون زيت الطعام يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة حيث يصل المخزون حاليا إلى 6.2 أشهر ، كما يوجد كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية وكذلك من منتجات اللحوم والدواجن والأسماك ، ويتم طرحها للمواطنين فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول .
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه  وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي في البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة  طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .
 
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وزير التموين

مخزون زيت الطعام

مخزون السلع الغذائية

السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين

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