"التشغيل القياسي للمحطات والشبكات".. دورة تدريبية لفنيين شركة المياه بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أكد عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، على تنفيذ دورة تدريبية عملية "نظري – عملى" لفنيي مياه الشرب بعنوان "التشغيل القياسي للمحطات والشبكات" في الفترة من 9 إلى 13 يناير 2021، وذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب بالشركة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام المهندسة سمر إبراهيم من العاملين بالشركة بتقديم محاضرات عملية ونظرية لفنيي مياه الشرب بالشركة لتعريفهم بخطوات التشغيل القياسي للمحطات والمآخذ والنسب القياسية للكلور والشبه والتعرف على منظومة حقن الكيماويات بالمحطات ، كما تم تدريبهم ميدانياً بعدد من محطات مياه الشرب بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم ، وتدريبهم على إستخدام أحدث الأساليب العلمية ، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومه العمل ، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.