اليوم السابع
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التشغيل التجريبى لأول مصنع مصرى فلنكات بتكنولوجيا عالمية أبريل المقبل

الإثنين، 17 يناير 2022 12:00 ص
التشغيل التجريبى لأول مصنع مصرى فلنكات بتكنولوجيا عالمية أبريل المقبل عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل القابضة للصناعات الكيماوية تأهيل منطقة المعصرة لاستقبال أول وأحدث مصنع لتصنيع فلنكات السكة الحديد والمترو فى مصر، لتوفير احتياجات القطار الكهربائى الجديد وخطوط المترو، وبقية مشروعات التوسع في السكك الحديدية.

وكشف المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،ل" اليوم السابع"  أن معدات أحدث مصنع فلنكات فى العالم ستصل إلى مصر نهاية الشهر المقبل حيث سيتم شحنها منتصف فبراير المقبل من إيطاليا الى ميناء الإسكندرية لتدشينه بأرض شركة "سيجوارت" التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية.

وأضاف عماد الدين مصطفى  أن المصنع الجديد سيتم تدشينه بمنطقة المعصرة، وهى أرض تابعة لشركة سيجوارت، ويتم حاليا تهيئتها لاستقبال المصنع، وسيكون متخصصا فى صناعة فلنكات السكك الحديدية والمترو والتى تشهد توسعا كبيرا فى مصر ولا سيما القطار الكهربائى الجديد، لافتا  ان هناك تعاقدات قائمة بالفعل للفلنكات التي سيتم انتاجها من المصنع الذي يتوقع التشغيل التجريبى له ابريل المقبل بعد تركيبه بمعرفة الخبراء الطليان ؛ بما يساهم فى توفير الفلنكات للمشروعات الجديدة للقطارات والمترو بأفضل تكنولوجيا، موضحا أن من مزايا المصنع إنه يسهل تفكيكه ونقله من مكان لأخر خاصة أن نقل الفلنكات مكلف.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خصصت 10 ملايين دولار لاستيراد معدات المصنع المتنقل.


مصنع فلنكات السكة الحديد

فلنكات مترو الانفاق

القطار الكهربائى الجديد

مشروعات السكك الحديدية

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