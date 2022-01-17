البيت الأبيض يكشف موعد اجتماع الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الياباني

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يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا افتراضيًا مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو يوم الجمعة المقبل.وأعلن البيت الأبيض -في بيان- أن هذه المحادثات تستهدف تعميق الروابط بين حكومتي البلدين وشعبيهما، ودعم العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يسلط الاجتماع الضوء على تقوية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، كونه حجر الزاوية للسلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يتطلع للتعاون مع رئيس الوزراء الياباني للدفع قدما للرؤية المشتركة بين واشنطن وطوكيو بأن تكون منطقة المحيطين حرة ومفتوحة، فضلا عن توسيع نطاق التعاون الوثيق حول قضايا هامة مثل مكافحة جائحة كورونا وأزمة المناخ والشراكة حول التقنيات الحديثة والناشئة بما في ذلك من خلال الحوار الإستراتيجي الأمني بين الرباعية التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة واليابان كلا من الهند وأستراليا.