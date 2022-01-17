استمرار تنظيم قوافل توعية المواطنين والتطعيم ضد فيروس كورونا بأسيوط

فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنظيم قوافل توعية المواطنين والتطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" بالشوارع والميادين وأماكن التجمعات، ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع قوافل وفرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بالقطاع الصحي ونشر الوعي الصحي للمواطنين، وخاصة مع ازدياد المعدلات العالمية لحالات الاصابات بالفيروس في العالم ،لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك القوافل والحملات بالتنسيق، والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والهيئات والمديريات الحكومية والقيادات الدينية، مناشداً جموع المواطنين للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان والذهاب لمراكز التطعيم لأخذ اللقاح.

فيما نظمت مديرية الصحة بأسيوط حملة لفريق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي لنشر الوعي الصحي، لأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" والتي تستمر لمدة أسبوعين وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، لتعريف المواطن بأهمية التطعيم وتعريف المواطن بالإجراءات الاحترازية وتجنب الأماكن المزدحمة فضلاً عن تعريفهم بالطريقة الصحيحة لإرتداء الكمامات،حيث قام الفريق بزيارة مستشفى الرمد ومجمع المحاكم وتجولوا بشارع المحافظة ومقابلة المواطنين وتشجيعهم على أخذ اللقاح.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين وكيل وزاره الصحة بأسيوط، أن خطة عمل التوعية والتطعيم تستهدف أماكن التجمعات بشوارع وميادين مدينة أسيوط حيث تشمل أيضاً شارع النميس يوم 17 يناير وشارع الجمهورية يوم 18 وشارع رياض يوم 19 وشارع الهلالي يوم 20 ، وشارع البحر بالوليدية يوم 22 وشارع يسرى راغب يوم 24 وشارع وميدان المحطة يوم 25 وشارع "23 يوليو" يوم 26 وشارع مستشفى الجامعة القديمة يوم 27، وميدان البدرى يوم 30 يناير وميدان البيسرى يوم 31 يناير ومنطقة قسم أول يوم 1 فبراير وشارع "26 يوليو" يوم 2 فبراير، وذلك بمشاركة فريق الثقافة الصحية والاغذية والعلاقات العامة والمتابعة بمديرية الصحة.

كان محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335)، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".





استمرار تنظيم قوافل توعية المواطنين والتطعيم ضد فيروس كورونا بأسيوط



استمرار تنظيم قوافل توعية المواطنين والتطعيم ضد فيروس كورونا



استمرار تنظيم قوافل توعية ضد فيروس كورونا بأسيوط



القوافل التوعوية للمواطنين والتطعيم ضد فيروس كورونا



تنظيم قوافل توعية المواطنين والتطعيم ضد فيروس كورونا بأسيوط



جانب من القوافل



جانب من قوافل التوعية



قوافل التوعية



قوافل توعية المواطنين والتطعيم ضد فيروس كورونا بأسيوط



قوافل توعية المواطنين والتطعيم ضد فيروس كورونا



قوافل توعية



