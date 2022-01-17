استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة ميدان المجذوب وعدد من شوارع حي غرب بأسيوط

فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار أعمال رصف وتأهيل ورفع كفاءة الشوارع والميادين وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وصيانة ورصف الطرق، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والعمل على تحسين حالة الشوارع لتهسيل الانتقال عليها وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ضمن خطة الدولة والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة باعتبارها إحدى شرايين التنمية، لافتاً إلى العمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق في القطاعات المختلفة وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، مشيراً إلى متابعته المستمرة لهذه المشروعات وتقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات تعتبر أحد المحاور الرئيسية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لخلق السيولة المرورية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية موضحًا إنه تم وضع خطة، لإعادة رفع كفاءة الشوارع الضيقة ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، موجها رؤساء المراكز والأحياء بالإشراف على أعمال الرصف والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات، التي تحول دون تنفيذها طبقا للجدول الزمني المحدد ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في كافة القطاعات الخدمية.

من جانبه أوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إنه جاري استكمال أعمال الرصف بنطاق الحي ضمن خطة تطوير وتجميل الشوارع وتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها تنفيذًا لخطة المحافظة، وتوجيهات محافظ أسيوط، لافتاً إلى التنسيق مع وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة، بقيادة المهندس أسامة أحمد ونائبه المهندس محمد جمال، لاستكمال رصف ميدان المجذوب وشارع المحافظة على القرآن الكريم وذلك بعد عمليات الكشط بإستخدام آلة كشط الأسفلت والجليدر ، ورفع كافة المعوقات والمخلفات لتكون عملية التمهيد صحيحة ودقيقة، كما تم فرش التربة الزلطية بعدد من شوارع منطقه المعلمين استعدادًا لعمليات الرصف والموضوعة وفق خطة شاملة للحي كاملا، تتضمن تركيب بلدورات وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة، وتمهيد الشوارع وتسويتها خلال عمليات الكشط لتكون مناسبة للمواصفات القياسية للرصف لافتاً إلى الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبمشاركة أحمد ثابت نائب رئيس الحي لتنفيذ هذه الأعمال وفقاً للمواصفات والاشتراطات اللازمة وطبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً.



استكمال أعمال رصف ميدان المجذوب وعدد من الشوارع بأسيوط



استكمال أعمال رصف ميدان المجذوب وعدد من الشوارع بأسيوط



استكمال أعمال رصف ميدان المجذوب وعدد من الشوارع



استكمال أعمال رصف ميدان المجذوب وعدد من بشوارع حي غرب



استكمال أعمال رصف ميدان المجذوب وعدد من شوارع حي غرب بأسيوط



استكمال أعمال رصف ميدان المجذوب وعدد من شوارع حي غرب أسيوط



استكمال أعمال رصف ميدان المجذوب وعدد من شوارع حي غرب



استكمال أعمال رصف



أعمال رصف ميدان المجذوب وعدد من شوارع حي غرب



جانب من أعمال رصف ميدان المجذوب وعدد من شوارع حي غرب



جانب من الأعمال



