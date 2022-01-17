أكثر من 10 ملايين مواطن ترددوا على الوحدات الصحية بالشرقية خلال عام

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، تقديم المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم 486 وحدة، الخدمات الطبية لأكثر من 10 ملايين مواطن متردد عليها بالمحافظة بواقع 10 ملايين 235 ألف 481 خدمة طبية وذلك خلال عام 2021، حيث تم تقديم الخدمة بالعيادات الخارجية بهذه المراكز والوحدات لعدد2 مليون 380ألفا 28 مريضا، والاستقبال والطوارئ لعدد 115245 مواطنا، وخدمات متابعة الحوامل الجدد لعدد 110535 مواطن، والحوامل المترددة لـ 286958 سيدة، ومتابعة الأطفال لـ 1037226 طفلا، والتطعيمات الروتينية لـ1186216 طفلا، وتنظيم الأسرة لعدد2573087 سيدة، والخدمات المعملية لـ1951399 مواطنا، وطب الأسنان لـ 570687 مواطنا.



وأكد "مسعود" على استمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر للإدارة العامة للطب الوقائى، ومديرى الإدارات الصحية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين فى هذا العمل بالوحدات والمراكز الطبية، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.