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أسعار أنواع الأسماك المختلفة فى سوق الجملة اليوم.. البلطى بـ 21 جنيها

الإثنين، 17 يناير 2022 05:00 ص
أسعار أنواع الأسماك المختلفة فى سوق الجملة اليوم.. البلطى بـ 21 جنيها اسماك - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلنت شعبة الأسماك، أن أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الاثنين تواصل تسجيل استقرارها مع توافر معروض أكبر في الأسواق، الأمر الذى ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلك، وسجل سعر البلطي 21 إلى 25 جنيهًا بالنسبة للحجم 1، ويبلغ البلطى حجم 2 سعر يتراوح بين 17 إلى 20 جنيها، وبلغ سعر البلطى الأسوانى سعر تراوح بين 17 إلى 37 جنيها وبلغ سعر الفيلية البلطى 30 إلى 110 جنيهات، وفق أسعار سوق الجملة.

أسعار الجمبرى الجامبو تسجل مستويات 400 إلى 460 جنيها، وجمبرى مقاس 1 تسجل 300 إلى 360 جنيها، والجمبرى مقاس 2 تسجل 200 إلى 260 جنيها، ويبلغ الجمبرى المجمد 85 إلى 165 جنيها.

وبالنسبة لسعر السمك المكرونة المجمدة، سجلت 20 إلى 30 جنيها، والسبيط 110 إلى 170 جنيها، والقرش من 30 إلى 40 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 130 جنيها، البربون 32 إلى 48 جنيها، البربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها، وفق الأسعار بسوق الجملة.

 

 


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