اليوم السابع
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أبو الغيط يفتتح أعمال الاجتماع التنسيقى لممثلى الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة

الإثنين، 17 يناير 2022 01:16 م
أبو الغيط يفتتح أعمال الاجتماع التنسيقى لممثلى الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة المنعقد في مقر الأمانة العامة. 
 
وأفاد مصدر مسئول بأن أبو الغيط أشاد في مستهل كلمته بالدور الذي تلعبه الغرف التجارية العربية الأجنبية بصفتها همزة وصل بين العالم العربي وشركائه، مشيراً إلى رغبة الجامعة العربية في إنشاء المزيد منها بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
 
وأشار المصدر بأن الأمين العام أكد في حديثه على أهمية الرقمنة في رسم مستقبل غرف التجارة والصناعة، مؤكداً على ضرورة تبني هذه المنظمات لهيكلة مرنة قائمة على استخدام تقنيات رقمية ونظم معلومات مبتكرة. 
 
وعلى صعيد آخر، دعا أبو الغيط اتحاد الغرف العربية بصفته ممثلاً للقطاع الخاص إلى الإسهام في تحديث الاتفاقية العربية للاستثمار التي تعكف الأمانة العامة على تعديلها تمهيداً لاعتمادها. 
 
وأضاف المصدر بأن الأمين العام أشار أيضاً إلى أهمية مساهمة الغرف التجارية في تنفيذ الخطط التنموية التي أطلقتها الدول العربية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر.
 
تجدر الإشارة بأنه قد تم على هامش الاجتماع التنسيقي للغرف التجارية العربية الأجنبية، التوقيع على مذكرة تعاون بين اتحاد الغرف العربية والمنظمة العربية للسياحة. 

أحمد أبو الغيط

جامعة الدول العربية

الغرف التجارية

المنظمة العربية للسياحة

الغرف العربية

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