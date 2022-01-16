"ABC News": محتجز الرهائن يزعم وضع قنابل فى اماكن مجهولة

كتب أحمد علوى

قالت شبكة "ABC News" الأمريكية يوم السبت إن مسلحا يحتجز حاخاما و3 أشخاص داخل كنيس يهودي في ولاية تكساس.

وقال مصدر في مكان الحادث لـ "ABC" إن المشتبه به مسلح ويزعم أن لديه قنابل في مواقع مجهولة، وطالب بالإفراج عن شقيقته التي تدعى عافية.

وأشارت إلى أن شقيقة المشتبه به والمدرج كمهندس معماري في هيوستن، "إرهابية" معروفة ومسجونة في قاعدة كارسويل الجوية بالقرب من فورت وورث، موضحة أن المسلح يطالب بإطلاق سراح شقيقته.

ووفقا لـ"ABC News" يدعى المشتبه به محمد صديقي ويدعي أنه شقيق عافية صديقي عالمة الأعصاب الباكستانية التي تقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 86 عاما في فورت وورث، تكساس لمحاولتها قتل جندي أمريكي في أفغانستان.

ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية مرارا الدكتورة صديقي بأنها "سيدة تنظيم القاعدة"، وقد اعتقلتها القوات الأمريكية في عام 2008.