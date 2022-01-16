اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 02:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"ABC News": محتجز الرهائن يزعم وضع قنابل فى اماكن مجهولة

الأحد، 16 يناير 2022 01:00 ص
"ABC News": محتجز الرهائن يزعم وضع قنابل فى اماكن مجهولة الشرطة الأمريكية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة "ABC News" الأمريكية يوم السبت إن مسلحا يحتجز حاخاما و3 أشخاص داخل كنيس يهودي في ولاية تكساس.

وقال مصدر في مكان الحادث لـ "ABC" إن المشتبه به مسلح ويزعم أن لديه قنابل في مواقع مجهولة، وطالب بالإفراج عن شقيقته التي تدعى عافية.

وأشارت إلى أن شقيقة المشتبه به والمدرج كمهندس معماري في هيوستن، "إرهابية" معروفة ومسجونة في قاعدة كارسويل الجوية بالقرب من فورت وورث، موضحة أن المسلح يطالب بإطلاق سراح شقيقته.

ووفقا لـ"ABC News" يدعى المشتبه به محمد صديقي ويدعي أنه شقيق عافية صديقي عالمة الأعصاب الباكستانية التي تقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 86 عاما في فورت وورث، تكساس لمحاولتها قتل جندي أمريكي في أفغانستان.

ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية مرارا الدكتورة صديقي بأنها "سيدة تنظيم القاعدة"، وقد اعتقلتها القوات الأمريكية في عام 2008.

 

الولايات المتحدة

تكساس

احتجاز رهائن فى تكساس

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة