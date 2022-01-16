نائب روسى ينصح أمريكا بصياغة "سيناريو واحد" لإصلاح العلاقات مع موسكو

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قال النائب الأول لرئيس لجنة دوما الدولة للشون الدولية فياتشيسلاف نيكونوف، إنه بدلا من إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على "الأوهام" المتعلقة بروسيا، يجب على الإدارة الأمريكية التفكير في سيناريو واحد لإصلاح العلاقات مع موسكو.

جاء ذلك تعليفا على تصريح وكيل وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند- في مقابلة مع "فاينانشال تايمز"، أشارت فيها إلى أن الإدارة الأمريكية صاغت 18 سيناريو للعمل في حالة "غزو روسي محتمل" لأوكرانيا.

وذكر نيكونوف- في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه يتعين أن يفكر الأمريكيين في سيناريو واحد لإصلاح العلاقات مع موسكو بدلا من ذلك.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد انتقد مزاعم الغرب وكييف حول الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، ووصفها بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة".. مشيرا إلى أن روسيا لا تشكل أي تهديد على الإطلاق لأي شخص، ومع ذلك لم يستبعد بيسكوف إمكانية حدوث استفزازات تهدف إلى تبرير مثل هذه المزاعم، وحذر من أن محاولات استخدام القوة العسكرية لحل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا ستكون لها عواقب وخيمة.