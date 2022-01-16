منتدى شباب العالم يكشف كواليس خطة التأمين الطبى الشامل ضد فيروس كورونا (فيديو)

كتب محمد عطية

رصد فيديو لمنتدى شباب العالم، عن كواليس خطة التأمين الطبي الشامل الوقائي ضد فيروس كورونا، خلال فعاليات المنتدي في نسخته الرابعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار فيديو منتدى شباب العالم، إلى مشاركة فريق متكامل مكون من أكثر من 400 طبيب وأطقم تمريض ومتطوعين، ومجموعة من الخبراء والبحث والتطوير والإدارة والتسويق، حيث تم وضع خطة تأمين طبي شامل وبروتوكول وقائي مبتكر ضد كوفيد-19 خلال فترة المنتدى لتأمين 3000 مشارك.

وتابع الفيديو:" خطة التأمين شملت 42 فندق وجميع أماكن الفاعليات، وإجراء أكثر من 8200 مسحة بي سي ار واختبارات اجسام مضادة، كما وزع 4500 حقيبة سلامة علي جميع المشاركين، وتوزيع 500 ألف قناع طبي وقناع إن-95، وتوزيع 100 ألف زجاجة كحول مطهر ومعقم، ومشاركة 50 سيارة اسعاف مجهزة تجهيزاً كاملاً، و10 سيارات اسعاف انتشار سريع وعزل، و50 عيادة ثابتة، و15 عيادة متنقلة، جميعهم قدموا الدعم الطبي على مدار الساعة طوال الأسبوع.

وأوضح الفيديو، إلي وجود مركبات تعقيم متنقلة قامت بتطهير أكثر من 400 سيارة و200 اتوبيس وضع أرفف المطهرات في جميع الأماكن، وتعقيم المركبات مرتين يوميا ووضع المستلزمات الطبية "الأقنعة الواقية والمطهرات"، وقياس درجات الحرارة على بوابات المنتدي وقبل مغادرة الفنادق، بالإضافة إلي توفير المستلزمات الطبية في المطار "الأقنعة الواقية وزجاجات المطهرات"، وتوفير وحدات متنقلة "مجهزة طبياً بالكامل" لتعقيم وتطهير المناطق البعيدة التي تستضيف فعاليات وأحداث موازية للمنتدى، وتم تعقيم الاسطح في جميع أماكن فعاليات المنتدى 3 مرات يومياً من خلال الطرق التقليدية وروبوتات التطهير بالأشعة فوق البنفسجية المعدلة لتصبح صديقة للإنسان.

وأكد فيديو منتدى شباب العالم، على تغطية جميع الأسطح بملصقات مطهرة التي تستخدم تقنية متقدمة لقتل 99.9% من الفيروسات والجراثيم، وتعقيم الهواء بواسطة الة تبخير الهواء لتطهير المنشآت مرتين يوميا، وجهاز منقي للهواء في جميع انحاء المنتدى.

وحول الروبوتات التفاعلي، حيث تفاعلت مع الوفود وتقدم لهم المعلومات المطلوبة منهم وفي نفس الوقت، تقوم بمراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض او ارتفاع درجة حرارة أحد المشاركين، وروبوتات الخدمة، تقوم بالتحرك بصورة مستمرة في كافة ارجاء قاعة المؤتمرات الرئيسية، وتقوم بتسليم المشاركين المطهرات والأقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشري.

وعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".