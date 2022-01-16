ملابسات مصرع قائد دراجة نارية وإصابة طفليه لاصطدامه بسيارة في منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى ملابسات حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية، وإصابة طفليه، حيث تبين أن قائد السيارة قطع الطريق على قائد السيارة لدخوله قطعة أرض زراعية من الجانب الأيمن، ما أسفر عن اصطدام قائد الدراجة بالجانب الأيمن للسيارة ووقوع الحادث، ليلقى مصرعه، وإصابة ابنه "ي.ع"، 15 سنة طالب، وابنته "س" 5 سنوات، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق نكلا وردان في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث والإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة وإصابة طفليه.

تم ضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق، وشملت قائمة الوصايا:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.