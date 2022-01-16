اليوم السابع
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مقارنة بين أعراض متغير دلتا وأوميكرون لكورونا.. إنفوجراف

الأحد، 16 يناير 2022 02:30 م
مقارنة بين أعراض متغير دلتا وأوميكرون لكورونا.. إنفوجراف مقارنة بين أعراض متغير دلتا ومتغير أوميكرون لكورونا
كتبت فاطمة خليل

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لاحظ الأطباء اختلافات طفيفة في أعراض متغير دلتا ومتغير أوميكرون مقارنة بالمتغيرات السابقة، وكانت الأعراض الخفيفة الشبيهة بالبرد - مثل التهاب الحلق والعطس وسيلان الأنف - شائعة بشكل متزايد، لكن السمات المميزة السابقة لفيروس كورونا- مثل الحمى والسعال وفقدان التذوق والشم - قد تضاءلت مع أوميكرون.
 
في هذا الإنفوجراف، نتعرف على كيفية اختلاف أعراض أوميكرون عن أعراض دلتا ومتغيرات فيروس كورونا السابقة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".
مقارنة
مقارنة بين أعراض متغير دلتا ومتغير أوميكرون لكورونا

 


متغير أوميكرون

اعراض أوميكرون

متغير دلتا

اعراض كورونا

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