اليوم السابع
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معدات جديدة لشفط القمامة بديلا لـ"المقشات" بالقاهرة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 يناير 2022 05:00 ص
معدات جديدة لشفط القمامة بديلا لـ"المقشات" بالقاهرة.. اعرف التفاصيل معدات جديدة لشفط القمامة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة القاهرة تشغيل 20 معدة شفط للقمامة بشوارع القاهرة، ضمن خطة تطوير المعدات التقليدية الخاصة بعمال النظافة للحفاظ على صحتهم، ويرصد اليوم السابع فى النقاط التالية كل التفاصيل الخاصة بتشغيل المعدات الجديدة.
 
 
1- المعدات عبارة عن شفاطات حديثة لشفط القمامة من الشوارع بدل المقشات
 
2- تكلفة المعدات الجديدة 13 مليون جنيه
 
3- الهدف هو رفع كفاءة النظافة و الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعمال
 
4-سيتم توزيع هذه الشفاطات على أحياء المنطقتين الجنوبية والشمالية 
 
5- تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة 
 
6- شفاطات جمع المخلفات الجديدة تماثل الموجودة بدول العالم المتقدم 
 
7- سيتم زيادة عدد الشفاطات خلال الفترة القادمة بالمنطقتين .
 
 
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شفط القمامة 

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معدات شفط القمامة 

 

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معدات جديدة لشفط القمامة 

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النظافة

نظافة القاهرة

معدات النظافة

القاهرة

نظافة الشوارع

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