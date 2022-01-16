اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يناير 2022 12:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصير الذهب القديم بعد إلغاء الدمغة التقليدية.. معلومات مبسطة

الأحد، 16 يناير 2022 11:00 م
مصير الذهب القديم بعد إلغاء الدمغة التقليدية.. معلومات مبسطة ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حالة لغط يشهدها سوق الصاغة، والأفراد المستهلكين والمتابعين لسوق الذهب، وذلك مع إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى  تطبيق نظام الدمغ بالليزر خلال عام، حيث تثار تساؤلات حول مصير الشراء للذهب غير المدموغ بالليزر، خاصة في ظل وجود كميات ضخمة من الذهب غير المدموغ بالليزر في الأسواق.
 
1 - مصلحة الدمغة والموازين تلزم المنتجين بدمغ المشغولات بالليزر.
 
2 - تطبيق الدمغة بالليزر خلال عام من الآن.
 
3 - عند تطبيق المنظومة الجديدة لن يتم استخدام الدمغة التقليدية مرة أخرى.
 
4 - الذهب المدموغ سابقًا معترف به لحين تغير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة.
 
5 - المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة الموجودة بحوزة التجار والمستهلكين سارية ومعتمدة ولا تستدعي أي إجراء عليها.
 
6 - الدمغ  بالليزر يعتبر إضافة وتطور نوعي مطلوب للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة.
 
 
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شعبة الذهب: لا مساس بالمشغولات القديمة لدى المواطنين.. الدمغ بالليزر على الذهب الجديد فقط.. هانى جيد: استمرار الشراء بالفاتورة .. والمتاح فى الأسواق ومع المستهلكين "مدموغ".. ومسموح بإعادة تداوله

الأحد، 16 يناير 2022 07:00 م

مكتسبات مصر من منتدى شباب العالم.. استعادة الريادة وفرصة ذهبية للترويج السياحى.. نقطة مضيئة لتمكين الشباب وذوى الهمم فى أكبر ملتقى للحوار.. وخلق آفاق جديدة فى إنهاء الصراعات الإقليمية وقضايا المياه والمناخ

الأحد، 16 يناير 2022 05:00 م

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 16-1-2022 فى السعودية

الأحد، 16 يناير 2022 03:00 م

أسعار الذهب اليوم الأحد 16يناير 2022 وعيار 21 بـ795 جنيها للجرام

الأحد، 16 يناير 2022 01:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة