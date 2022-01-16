مركز جماليا الروسى: اختبار لقاح مضاد لكورونا يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة

وأوضح جينسبرج في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأحد، أن "التجارب السريرية تبدأ الآن، ومن المفترض أن نكمل المرحلة الأولى والثانية، ومن المتوقع أن يستغرق هذا الأمر ما يقرب من ثلاثة أشهر ونصف أو أربعة، وآمل أن نقدم هذا الدواء في أواخر الربيع، وأن يكون اللقاح فعالا".

وكان ديمتري شيبلياكوف المسئول بمركز جماليا، صرح في وقت سابق بأن اللقاح القائم على الأجسام المضادة أحادية النسيلة لعلاج "كوفيد-19" أظهر نتائج واعدة خلال الاختبارات ما قبل التجارب السريرية.