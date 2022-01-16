مدينة الأقصر تواصل أعمال النظافة بالأحياء ورفع 15 طن مخلفات قمامة وأتربة بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفى، حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات من الشوارع بالأحياء المختلفة، حيث أسفرت الحملات عن رفع 15 طن مخلفات قمامة وأتربة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات رئيس المدينة لرؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وتكثيف المتابعات الميدانية المستمرة للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.

وفى هذا الصدد نفذ حي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، حملات نظافة شاملة استهدفت على مدار اليوم طريق المطار الرئيسى متضمناً غسيل الكبارى ونظافة الجزر بالوردية المسائية، وذلك لرفع أكبر كمية من مخلفات القصب والأتربة، بالإضافة إلى تركيب وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بمنطقة العوابد ومنطقة العناجوة خلف منطقة الإسعاف، وأسفرت الحملات عن رفع 15 طن مخلفات وأتربة.

وفي سياق متصل نفذ حي وسط بالوردية الصباحية، حملة نظافة تمشيطية بحرم نهر النيل، لتنظيف وتطهير نهر النيل من مخلفات الفنادق العائمة والقمامة، استهدفت جرف النيل بدءً من بنك الإسكندرية وصولاً حتى معدية الأهالى، كما تم تنفيذ حمله نظافه شاملة بالورديه الليليه، بقيادة عبد الكريم أحمد نائب رئيس الحي لشؤون النظافة وذلك بمنطقة شارع صلاح سالم قبلى بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع.

فيما قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة لتفعيل القانون وإزالة المباني المخالفة في المهد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، ومحاربة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه أثناء المرور اليومي بمنطقة حي جنوب تلاحظ وجود بناء مخالف مبنى بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمنطقة امتداد شارع التليفزيون، وعلى الفور تم التنسيق مع حسن خليدي رئيس حي جنوب وسمير سعود ومحمد عبده نائبي رئيس الحي، وحملة المعدات الثقيلة لتنفيذ الإزالة في المهد.

وأضاف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه تبين أنها على مساحة 10 امتار فى 20 مترا بإرتفاع حوالى 3 أمتار، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وفي سياق متصل قاد العميد طارق لطفي حملة نظافة شاملة بنفس ذات المنطقة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.



جانب من حملات النظافة بشوارع مدينة الأقصر



رفع 15 طن مخلفات قمامة وأتربة بالشوارع