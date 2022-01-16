محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف الخاص بمشروع "حيّنا" بالشعراء

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور المهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضارية بمكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، والدكتور حامد حجازى مدير عام المكتب الفنى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمدير الوطنى للمشروع، كما تم خلاله استعراض محاور المخطط للبدء فى التنفيذ، بما تتضمنه من تقديم الدعم الدقيق للمخطط التفصيلى للمنطقة، وآليات تعزيز البنية الأساسية والتحتية بها، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين بهذا المجال، الى جانب إعداد دراسة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وناقشت محافظ دمياط المنهجية المُتعلقة بالمشروع والتصور العام لمكوناته، لتحقيق ما يستهدفه من إعادة إدارة الأراضى وترتيبها مما يحقق عائدًا تشاركيًا على الأهالى والإدارة المحلية، والحد من النمو والزحف العشوائى غير المخطط، وتحقيق عائد تنموى و استثمارى وتبادل الخبرات، وكذا بناء القدرات ودعم الإصلاح لبرامج المالية العامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة تضافر الجهود لتطبيق هذا المشروع المتكامل، بما يتماشى مع المنهجية الخاصة به..

والجدير بالذكر، اختيار دمياط كثانى محافظة لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية بعد محافظة قنا، وذلك وفقًا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat بتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية و السويسرية بقيمة إجمالية 11.11مليون دولار.