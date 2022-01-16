مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية الأربعاء المقبل

كتب أحمد جمعة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة على المستوى الوزاري يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إطلاق عملية سياسية جادة.

وقال مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الفلسطينى د. رياض المالكي سيشارك في هذه الجلسة التي تعتبر الأولى خلال العام الجديد وستخصص للقضية الفلسطينية وسبل منحها الأولوية على مستوى العالم.

في سياق آخر، يواصل وفد حركة فتح إلى العاصمة الجزائرية اجتماعاته مع المسؤولين الجزائريين لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية بدعوة رسمية من الجزائر.

وقال سفير دولة فلسطين لدى الجزائر والعضو في وفد حركة فتح فايز أبو عيطة إن الجزائر ستلتقي خلال الأيام القادمة مع ممثلي خمس فصائل وطنية أخرى قبل أن تُبلور رؤيتها لتحقيق المصالحة الوطنية بالتشاور مع مصر.

وأوضح أبو عيطة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأحد، أن ممثلي باقي الفصائل سيتوالى وصولهم إلى العاصمة الجزائرية لعقد الاجتماعات مع المسؤولين هناك.

وكان الوفد الذي يرأسه عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد بدأ لدى وصوله أمس إلى الجزائر لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين.