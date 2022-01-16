اليوم السابع
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قطع المياه اليوم عن قرية شطوره بطهطا بسوهاج لإصلاح خط مياه 700 ملى

الأحد، 16 يناير 2022 09:57 ص
قطع المياه اليوم عن قرية شطوره بطهطا بسوهاج لإصلاح خط مياه 700 ملى قطع المياه عن قرية شطورة
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع المياه عن قرية شطوره وضعف المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا بسوهاج، اليوم الأحد، للقيام بأعمال إصلاح خط مياه 700 ملى والذى تعرض للكسر فجر اليوم.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم الدفع بسيارات مياه نقية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم المائية خلال فترة الإصلاح كما طالب المواطنين بالإبلاغ الفورى عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من آى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تعتذر للمواطنين عن الانقطاع المفاجئ وانه سيتم الانتهاء من الإصلاح خلال أسرع وقت ممكن.

 

 


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