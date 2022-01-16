اليوم السابع
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فى 6 خطوات.. كيفية استرداد قيمة تذكرتك إذا تأخر قيام القطار عن موعده

الأحد، 16 يناير 2022 06:23 م
فى 6 خطوات.. كيفية استرداد قيمة تذكرتك إذا تأخر قيام القطار عن موعده تذاكر القطارات
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع فى 6 خطوات، كيفية استرداد قيمة التذكرة إذا تأخر قيام قطارك عن موعده خلال التقرير التالى:
 
1ـ فى حالة تأخير القطارات يستطيع الراكب استرداد ثمن التذكرة كاملة.
 
2ـ يشترط لاسترداد قيمتها أن يكون تأخير القطارات كليا على مستوى الهيئة وليس قطارا واحدا كما حادث حاليا.
 
3ـ يتوجه الراكب لشباك الحجز بالمحطة لاسترداد قيمة التذكرة بشكل فورى.
 
4ـ يسترد الراكب في هذه الحالة قيمة التذكرة كاملة بدون خصم أي شيء منها.
 
5ـ الاسترداد يكون في حالة تأخر قيام القطار أو تأخر وصوله.
 
6ـ الاسترداد يكون بموجب تسليم التذكرة.
 
 

السكة الحديد

تأخر القطارات

تذاكر القطارات

استرداد تذاكر القطارات

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