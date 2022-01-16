عضو مجلس البورصة المصرية: 102 صندوق إستثمار بقدرة 85 مليار جنيه بالسوق المحلية

سوهاج محمود مقبول

كشف أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المحلية تبلغ نحو 102 صندوق بأحجام قدرها 85 مليار جنيه تقريبا بنهاية شهر يوليو 2021 وأن صناديق الاستثمار المذكورة غالبيتها للأسهم وصناديق النقد والصناديق الإسلامية والدخل جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات، والذي يعقد اليوم الأحد، بمحافظة سوهاج.

وأشار عضو مجلس إدارة البورصة أن صناديق الاستثمار فرصة جيدة للعملاء الراغبين في الاستثمار بسوق الأوراق المالية ولكن لا يمتلكون خبرة كافية أو الوقت المناسب لإدارة استثماراتهم ويتركون العملية لمدير استثمار الصندوق.

جاء مؤتمر البورصة المصرية الذى عقد اليوم بحضور اللواء طارق الفقي محافظ بورسعيد، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، واحمد عبدالرحمن نائب رئيس البورصة المصرية، ومصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي نائب محافظة سوهاج وكذلك أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، على رأسهم أحمد أبو السعد، داليا اسواح، ورانيا يعقوب.

وشارك بالحضور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلون عن شركات رعاة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من رجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة سوهاج.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (1)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (2)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (3)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (4)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (5)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (6)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (7)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (8)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (9)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (10)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (11)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (12)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (13)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (14)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (15)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (16)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (17)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (18)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (19)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (20)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (21)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (22)



المحافظ ورئيس البورصة واطلاق مؤتمر البورصة للتنمية بسوهاج (23)



حوض بمحطة المياه بحياة كريمة



رئيس الجامعة بستمع للشرح



معمل اللغات