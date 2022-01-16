اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 10:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عبد الحميد أباظة: من حق أي متطوع في التجارب السريرية الانسحاب في أي وقت

الأحد، 16 يناير 2022 10:14 م
عبد الحميد أباظة: من حق أي متطوع في التجارب السريرية الانسحاب في أي وقت الدكتور عبد الحميد أباظة
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، إن التجارب السريرية على الأدوية لها نظام وبروتوكول متعارف عليه عالمياً على إيدى خبراء متخصصين، وبمراكز أبحاث لها مواصفات معينة ومحددة، تمكنها من إنجاز مثل هذه الأمور المهمة.

وأضاف "أباظة"، خلال لقاء له عبر البث المباشر، ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن عملية التجارب السريرية هي آخر مراحل التجارب على الأدوية، والمستشفيات الخاصة والصغيرة لا يجرى بها تجارب سريرية ومن الممكن تكون هذه المستشفيات تابعة لمركز أبحاث وما يتحمل المسؤولية الكاملة هو مركز الأبحاث.

وأكد "أباظة"، أن القانون صارم على من يخالف البروتوكول المتبع في عملية التجارب السريرية وهؤلاء عددهم قليل جداً جداً، وتابع:" الغالبية العظمى ممن يقومون بالتجارب السريرية على قدر من الثقة والأمانة والخبرة".

وتابع "أباظة"،:"كل جلسة علاج للمتطوع الذى يتم إجراء الأبحاث عليه أن يشرح له كل شيء ومن حقه أن ينسحب في أي وقت أثناء البحث، وتابع:"وده كان بيحصل لينا كتير واوقات كنا بنبدأ بـ200 عيان وننتهى بـ120 لأن الباقى بطلوا يجوا"، مشدداً على أن مصر تفرض رقابة مشددة على الأدوية الجديدة ولا تجيز أى من العقارات إلا بعد الخضوع لتجارب وابحاث موسعة.

 

 


التجارب السريرية

اخبار مصر

عبد الحميد اباظة

الادوية

اخبار الطب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضوابط صرف مقابل نقدى للمبحوثين بقانون التجارب السريرية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:00 ص

روسيا: دواء بلازما الدم ضد فيروس كورونا نجح فى اجتياز التجارب السريرية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:00 م

مركز أبحاث روسي يعلن إجراء تجارب سريرية لمنع تكاثر فيروس كورونا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:00 ص

رئيس الفريق البحثى مبتكر اللقاح المصرى: التجارب السريرية تستغرق 4 أشهر

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 01:57 ص

هيئة الدواء تعلن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصرى كوفى فاكس

الأحد، 14 نوفمبر 2021 03:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة