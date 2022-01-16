ضبط 3 أشخاص خلال التنقيب عن الأثار داخل منزل بالخانكة فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 أشخاص خلال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بمنطقة المنايل دائرة مركز شرطة الخانكة، وتبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار وبعرض 2.5 متر، وكذلك تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من الأهالى يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بمنطق المنايل دائرة المركز.

جرى اخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز الخانكة لمكان الواقعة، وتمكنت من ضبط " ح ح ع"، 34 سنة، مبيض محارة، و"م ي ح"، 21 سنة، تباع، و"ي ع ع"، 44 سنة، ربة منزل، حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب داخل منزل ملكهم بقرية المنايل دئرة المركز، وتبين وجود حفرة على عمق 7 أمتار، وبعرض 2.5 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر "2 فأس و2 كوريك، وخرطوم لشفط المياه، وماكينة لحام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.