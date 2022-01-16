ضبط أعلاف حيوانات مجهولة المصدر بحي الزهور في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت حملة مكبرة لشرطة مباحث التموين والرقابة التجارية ببورسعيد، اليوم الأحد، من ضبط كميات كبيرة من أعلاف الحيوانات بأحد محال بيعها في نطاق حي الزهور.

شنت المديرية حملة قادها صابر الليلى رئيس الحملة داليا العطوى وهانى شاكر كبار مفتشى الرقابة التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر بربع طن أعلاف حيوانات مجهولة المصدر داخل أحد المحال الخاصة ببيع أعلاف الحيوانات مخالفاً لقانون 113 لسنة 1994 الخاص بالتموين.

ومن جانبه أمر ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد بالتحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وأكد "ثابت" علي استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.