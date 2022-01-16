سكرتير عام قنا يلتقى رؤساء القرى المتقدمين لشغل وظيفة نائب رئيس مدينة

قنا صابر سعيد

التقى المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام محافظة قنا برؤساء القرى الحاليين المتقدمين لشغل وظيفة، نائب رئيس مدينة، وذلك بحضور حمدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية وأحمد عطية، مدير ادارة الموارد البشرية، و أنور ياسين، مدير إدارة شئون المجالس، وممثل الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أنه تم عقد لقاء مع 13 متقدم وتم مناقشتهم حول مستوى آداء كل منهم فى ملفات التقنين والتصالح وكذلك متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة ومستوى النظافة داخل القرية المسئول عنها، مؤكدا أنه سيتم تقييم مدى كفاءة رؤساء القرى المتقدمين بناءا على آدائهم ونتائج كل منهم فى ملفىّ التقنين والتصالح .

وأضاف الطيبى، أنه تم مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لتحسين الأداء، كما تم توجيه أسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين.